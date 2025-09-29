Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Yasemin ve Hasan Bostancı çiftinin SMA Tip 2 hastası 3,5 yaşındaki çocukları Ege için yürütülen yardım kampanyası sona erdi.

F B I M G 1759090036300

Kampanya kapsamında 1 milyon 849 bin dolar toplandı. Kampanyanın bitişi dolayısıyla ilçede balon uçurma etkinliği düzenlendi.

F B I M G 1759090041450

Etkinlikte ilk olarak yerel sanatçılar sahne aldı, ardından gökyüzüne balonlar bırakıldı.

F B I M G 1759090059342

İsmail Kemal Battal hayatını kaybetti
İsmail Kemal Battal hayatını kaybetti
İçeriği Görüntüle

Programa, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkan Vekili Bekir Atak, Ege'nin ailesi, SMA hastası diğer bebeklerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhabir: Anadolu Ajansı