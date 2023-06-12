Makine ve İmalat Teknolojileri alanında Türkiye’de ihtisaslaşan tek yükseköğretim kurumu olan Hitit Üniversitesi'nde gerçekleştirilen proje ile yapay zeka kontrollü yeşil hidrojen ve enerji üretimine olanak sağlayan sistem geliştirildi.

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Seyfi Şevik tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Bir Yeşil Hidrojen Üretim Sistemi” başlıklı proje ile sürdürülebilir yeşil hidrojen üretiminin yanı sıra enerji üretimi ve tarımsal sulamaya katkı sağlayacak yeni bir yapının ilk adımları atıldı.

Doç. Dr. Seyfi Şevik tarafından yürütülen buluşa Türk Patent Enstitüsü tarafından faydalı model belge kararı verildi. Böylelikle Hitit Üniversitesinin, başvuru sahibi olarak aldığı faydalı model sayısı 2’ye yükselmiş oldu.

Proje ile hem yeşil hidrojen enerjisi üretimi hem de yağmur hasat sistemi ile kuraklıkla mücadele konusunda önemli bir kazanım sağlanması hedefleniyor.

Doç. Dr. Şevik, çalışmada enerji kaynağı olarak güneş enerjisinin kullanıldığını ifade ederek projenin suyun elektrolize edilmesi suretiyle yeşil hidrojen ve yeşil oksijen üretmeye dayandığını belirtti.

Geleceğin yakıtı olarak ifade edilen hidrojen teknolojilerinin gelişimine katkı sunulacak

Türkiye’de kurulu gücü 10 GW’ı aşan güneş enerjisi santrallerinin ciddi bir hidrojen enerjisi üretim potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Şevik, geleceğin yakıtı olarak ifade edilen hidrojen enerjisi konusunda basit çözümler ile bu teknolojiye katkı sunulabileceğini ve yaptıkları çalışma ile sadece sürdürülebilir yeşil hidrojen üretimi değil aynı zamanda enerji üretimi ve yağmur hasat sistemi ile tarımsal sulamaya da hizmet edebilecek bir sistem ortaya koyduklarını ifade etti.

Doç. Dr. Şevik, ayrıca, mevcut güneş enerjisi santrallerine küçük bir yatırımla paneller üzerinden yağmur suyu hasadı yapılabileceğini ve böylece panel temizliği, tarımsal sulama ve diğer ihtiyaçlarda kullanılmak üzere su temini gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Mevcut yeşil hidrojen üretim sistemlerine düşük maliyetli ve çevreci bir yaklaşım sunan bir faydalı model başvurusu yaptıklarını belirten Doç. Dr. Şevik, bu modelin PV santrali, yağmur suyu hasat sistemi, hidrojen gazı üretim sistemi ve yapay zeka kullanılan kontrol ve izleme sistemini kombine eden yeşil hidrojen üretim sisteminden oluştuğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“Yapılan çalışmanın güneş gibi kesintili bir yenilenebilir enerji kaynağının depolanması için kullanışlı bir araç olan ve suyun elektrolizinden ve yenilenebilir enerjiden üretilen karbon nötr yeşil hidrojenin mevcut doğalgaz boru hatlarıyla konut ve sanayi yapılarına ulaştırılabilmesi veya doğalgaz çevrim santrallerinin hidrojen yakıtlı olarak dönüştürülmesi çalışmalarına katkı sunabilir. Sistem, maliyet artırıcı bir uygulama olarak görünse de bağlantı, verimlilik, ölçeklenebilirlik, zaman tasarrufu ve maliyet azaltılması gibi büyük ölçüde bir tasarrufa neden olacaktır. Yenilenebilir enerji üretim sistemlerini ve hidrojen üretim sistemlerini yapay zekâ destekli üretim ve depolamayla birleştirmek, üretim ve depolama yönetimini kolaylaştırabilir ve anormal davranışları proaktif olarak tespit ederek üretim ve güç kayıplarını en aza indirebilir.”

Sistem yapay zeka ile optimize edilecek

Sisteme entegre edilen yapay zekanın, üretimi optimize etmenin yanı sıra yeşil hidrojenin depolanması ve dağıtımında da önemli bir rol oynayacağının altını çizen Doç. Dr. Şevik, “Yapay zeka, yeşil hidrojenin arz ve talebini verimli bir şekilde yönetebilen ve en çok ihtiyaç duyulan yere, en çok ihtiyaç duyulduğu anda teslim edilmesini sağlayan akıllı şebeke sistemleri geliştirmek için kullanılacak. Böylelikle enerji kayıpları ve genel maliyetin en aza indirgenmesi planlanıyor” dedi.

Hitit Üniversitesi'nin başvuru sahibi olarak 1 patent ve 2 faydalı modeli bulunuyor

Başvuru sahibi olarak 1 patent ve 2 faydalı modeli bulunan Hitit Üniversitesi'nde; akademik buluşlar için patent/faydalı model başvuru dosyalarının hazırlanması ve başvuru süreci Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yürütülüyor.