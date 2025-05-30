Çorum Belediyesi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek Türk Halk Müziği konseriyle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Arif Sadeçolak yönetiminde Anadolu’nun dört bir yanından derlenen türkülerle sahne aldı. Salonun tamamını dolduran dinleyiciler, seslendirilen eserlerle hem duygusal anlar yaşadı hem de coşkulu türkülere eşlik ederek keyifli bir akşam geçirdi.

Performanslarıyla büyük beğeni toplayan koro üyeleri, dakikalarca alkışlandı.

Gecede sahnelenen repertuvar, Anadolu’nun zengin kültürel mirasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Konseri, Çorum Belediyesi Başkan Vekili Lemzi Çöplü ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya da izledi.

Konser sonunda sahneye çıkan Başkan Vekili Çöplü, Koro Şefi Arif Sadeçolak’a ve tüm koro ekibine teşekkür ederek çiçek takdim etti.