Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

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Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 20 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüphelilerle bağlantılı oldukları belirlenen 2 kişi de operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1097 sentetik ecza hapı bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhabir: Anadolu Ajansı