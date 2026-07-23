Çorum’un uzun yıllardır çözüm bekleyen ulaşım yatırımlarından biri olan İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi’nde çalışmalar başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında İlim Yayma Kavşağı önümüzdeki hafta trafiğe kapatılarak yapım çalışmalarına başlanacak.

Çorum Belediyesi ise süreç boyunca trafik akışının düzenlenmesi, alternatif güzergâhların planlanması ve vatandaşların bilgilendirilmesi noktasında Karayolları ve yüklenici firma ile koordineli şekilde çalışacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihalesi tamamlanan ve yüklenici firma Özyapıcılar İnşaat tarafından yürütülecek olan proje kapsamında, İlim Yayma Kavşağı’na farklı seviyeli (köprülü) kavşak inşa edilecek.

Çalışmalar öncesinde, Yüklenici firma Proje Sorumlusu Bülent Çağırgan, Çorum Belediyesi’nde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile bir araya geldi.

Başkan Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin katıldığı görüşmede, yapım sürecinde uygulanacak trafik düzenlemeleri, alternatif güzergâhlar ve koordinasyon çalışmaları ele alındı.

ÇALIŞMA SÜRESİNCE İLİM YAYMA KAVŞAĞI GEÇİŞLERE KAPANACAK

Proje kapsamında önümüzdeki hafta ilk kazma vurulacak ve İlim Yayma Kavşağı araç trafiğine kapatılacak.

Çalışma süresince şehrin kuzey-güney aksındaki ulaşım bağlantıları Osmancık Kavşağı, Binevler Kavşağı, Akşemseddin Caddesi Çevre Yolu Kavşağı (İskilip Kavşağı) üzerinden sağlanacak.

Ankara-Samsun ve Samsun-Ankara istikametlerinde seyreden araçlar ise şantiye alanı boyunca çevre yolu yan yollarını kullanarak geçiş yapacak.

AMAÇ DAHA GÜVENLİ VE AKICI ULAŞIM

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çorum’un en yoğun trafik noktalarından biri olan İlim Yayma Kavşağı’nda yaşanan yoğunlukların azaltılması, çevre yolu geçişinin daha güvenli hale getirilmesi ve trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yüklenici firma Proje Sorumlusu Bülent Çağırgan, çalışmaların gece-gündüz esasına göre sürdürüleceğini belirterek, projenin yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Çağırgan, çalışmalar sırasında Çorum Belediyesi’nin taleplerinin de dikkate alınacağını ve vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde hareket edeceklerini söyledi.

AŞGIN: ÇOK DAHA GÜVENLİ BİR KAVŞAĞA KAVUŞACAĞIZ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise yatırımın Çorum açısından büyük önem taşıdığını belirterek vatandaşlardan sabır ve anlayış istedi.

Aşgın, “İlim Yayma Kavşağı, Çorum’un uzun yıllardır çözüm beklediği önemli ulaşım noktalarından birisi. Elbette böylesine büyük yatırımların yapım sürecinde bazı geçici trafik düzenlemeleri ve ulaşımda birtakım zorluklar yaşanabilir. Ancak bu süreç tamamlandığında çok daha güvenli, konforlu ve akıcı bir ulaşım altyapısına kavuşacağız.” dedi.

Çorum Belediyesi olarak bu sürece azami ölçüde katkı sunacaklarını ifade eden Aşgın, trafik akışının düzenlenmesi, yönlendirme levhalarının yerleştirilmesi, alternatif güzergâhların planlanması ve vatandaşların bilgilendirilmesi konusunda koordinasyon içerisinde çalışacaklarını söyledi.

PAZARTESİ PAZARI GEÇİCİ OLARAK TAŞINACAK

Projenin etkilediği alanlardan biri de bölgede kurulan Pazartesi Pazarı olacak.

İnşaat çalışmaları süresince Pazartesi Pazarı geçici olarak başka bir alana taşınacak. Geçici pazar yerinin belirlenmesine yönelik planlama çalışmaları devam ediyor.

Başkan Aşgın, çalışmalar tamamlandıktan sonra Pazartesi Pazarı’nın yeniden mevcut bölgesine taşınacağını belirterek, planlanan kapalı pazar alanı projesini de hayata geçireceklerini açıkladı.

BAŞKAN AŞGIN’DAN TEŞEKKÜR

Başkan Aşgın, projenin Çorum’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “İlim Yayma Kavşağı’nın yeniden düzenlenmesi konusunu uzun yıllardır her platformda dile getiriyor, şehrimizin bu yatırıma olan ihtiyacını ifade ediyorduk. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun Çorum ziyaretinde de bu konunun aciliyetini kendilerine iletmiştik. Sayın Bakanımız da en kısa sürede ihalenin yapılacağı sözünü vermişti. Verilen söz yerine getirildi, çalışmalar başlıyor. Bu önemli yatırımın şehrimize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze, Bölge Müdürümüze, milletvekillerimize ve geçmişten bugüne konunun takipçisi olan tüm il başkanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi