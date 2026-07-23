Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Şekerhacılı ve Mehmetbeyli köylerinde gerçekleştirilen hububat hasadı programına katılarak üreticilerle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Hakan Önsöz’ün acı günü
Hakan Önsöz’ün acı günü
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Hasat çalışmalarını tarlada yerinde inceleyen Kaymakam Köksal, biçerdöver kullanarak buğday hasadı yaptı ve üreticilerin çalışmalarına eşlik etti.

Çiftçilerle sohbet eden Köksal, hasat sezonunun bereketli, verimli ve kazasız geçmesi temennisinde bulunarak üreticilerin emeklerinin karşılığını almalarını diledi.

Programa Kaymakam Mutlu Köksal'ın yanı sıra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hicabi Berişbek, Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Seyfi Erayhan ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli de katıldı.

Ziyaret kapsamında tarımsal üretimin önemi ve hasat sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

biçerdöver ve şunu diyen bir yazı '50.000 500 2023 NEW MOLLAND AND TC5.80 L NEW RMG 2023 BRU' görseli olabilir

Muhabir: Atila Çiğdem