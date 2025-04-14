Trabzon merkezli aralarında Çorum'un da bulunduğu 23 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 82 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trabzon merkezli İstanbul, Mersin, Rize, Adana, Ankara, Yozgat, Denizli, Diyarbakır, Muğla, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Çorum , Erzurum, Samsun, Kahramanmaraş, Kırıkkale ve Van'da suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasa dışı bahis sitesi üzerinden para nakline aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 23 ilde banka hesabı toplayan ve bu hesapları yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarında kullandığı tespit edilen 82 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon ve İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerden 25'i, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.