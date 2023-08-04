Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Belediyesi’nin 1 milyon 870 bin m2’lik çimento fabrikası arazisine uygulayacağı “Yeni Şehir Projesi” pazartesi günü kamuoyuna tanıtılacak.

Proje, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından kamuoyuna tanıtılacak.

1 milyon 870 bin m2’lik çimento fabrikası arazisine uygulanacak olan “Yeni Şehir Projesi”nin tanıtımı 7 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşecek.

Çorum Belediyesi’nin uzun süredir üzerinde çalışılan çimento fabrikası arazisi projesi belli oldu. Projede, ticarethaneler, konut alanları ve sosyal donatılar yer alacak.

Şehrin geleceğine dönük büyük bir yatırımı Çorum’a kazandıracaklarını açıklayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Burası toplam 1 milyon 870 bin m2, çevreyoluna da cephesi olan muazzam bir arazi. ‘Bu şehri beraber yöneteceğiz’ sloganıyla, burada nasıl bir planlama yapabiliriz diye toplumun her kesimi ile istişareler yaptık. Şehrin farkı kesimleri, kadınlar, gençler, çalışan insanlar nasıl bir planlama istiyorsa o yönde görüşlerini bizlere ilettiler. Çorum’a değer katacak her türlü detayı düşünerek yeni bir yapılaşmayı planladık. Şehrimize kazandırdığımız bu muazzam arazi Çorum’un modern yaşam alanı olacak”dedi.

Başkan Aşgın açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“İçerisinde konuttan sosyal donatı alanlarına, yeşil alanlara, kamu alanlarına, ticarethanelerine kadar birçok yönüyle düşünülerek hazırlanan projeyi 7 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda hemşehrilerimizle paylaşacağız. Tüm hemşehrilerimizi, tarihi ana şahitlik etmeye davet ediyoruz.”

