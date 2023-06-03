Çorum'un Boğazkale ilçesinde bakır madeni bulan Avod Altın Madencilik AŞ, maden şirketini satıyor.

Türkiye’nin en büyük bakır rezervlerinden birisi olduğu dile getirilen Boğazkale'deki maden sahasının satışı ile ilgili İsviçre merkezli AFK ENTERPRISE AG HOLDİNG ile görüşmelere başlandığı duyuruldu.

Avod'un Çorum'un Boğazkale ilçesinde bakır maden sahası bulunuyor.

Şirketin Çorum projesi kapsamında arama çalışmaları 2013 yılında başlasa da sahadaki madencilik faaliyetlerinin 1950’li yıllara dayandığı biliniyor. Proje kapsamında haritalama, jeofizik etüt ve sondaj çalışmaları yürütülmüş olup UMREK Koduna göre kaynak tahmin raporu yayınlanmıştı. Kaynak raporuna göre ortalama %1,43 bakır yüzdesi ile 2,5 milyon ton belirlenmiş kaynak ve ortalama %1,6 bakır yüzdesi ile 5 milyon ton potansiyel kaynak olmak üzere toplamda 7,5 milyon ton kaynak belirlenmişti.