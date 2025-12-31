Türk-İş Konfederasyonu tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk araştırmasına göre açlık sınırı 30 bin 143 TL'ye yükseldi.

Gıda enflasyonu Aralık'ta aylık yüzde 1,06, yıllık yüzde 40,15'e geriledi. Gıda enflasyonu önceki ay aylık yüzde 4,98, yıllık yüzde 40,24 olmuştu.

Türk-İş Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan araştırmanın 2025 Aralık ayı sonucu yayımlandı.

Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 30 bin 143 TL'ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 98 bin 188 TL oldu.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti aylık 39 bin 123 TL’ye yükseldi.

Açıklamada, 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğu ve yılın ilk ayında asgari ücret açlık sınırının altında kaldığı hatırlatıldı.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,06 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 42,97, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,15 oldu.