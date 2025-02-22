Çorum'un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren ARCA Savunma, Türkiye'nin savunma sanayisinde yükselen yıldızlarından biri oldu.

ARCA Savunma, kısa sürede gösterdiği başarıyla ülkenin en büyük beşinci savunma sanayi ihracatçısı oldu.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ARCA Savunma, sadece bir ayda tüm Amerika kıtasında üretilenden daha fazla top mermisi üretme başarısını gösterdi.

Bu çarpıcı performans, şirketin küresel rekabet gücünü artırarak savunma sanayinde kritik bir oyuncu haline gelmesini sağladı.

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında Türkiye’nin savunma ve havacılık sektöründeki en büyük ihracatçıları sıralandı. Buna göre Baykar 1 milyar 831 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken 750 milyon dolar ile TUSAŞ ikinci, 644 milyon dolar ile ASFAT üçüncü, 610 milyon dolar ile MKE dördüncü, 600 milyon dolar ile ARCA Savunma beşinci sırada yer aldı. Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketleri arasında yer alan ARCA Savunma, Türkiye’nin savunma sanayindeki gücünü pekiştirdiğini ve küresel ölçekte kendine sağlam bir yer edindiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Türkiye’nin İhracat Şampiyonları ödül töreninde, ARCA Savunmanın ödülünü Genel Müdür İlknur Dutak Pamir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş’tan aldı.

ARCA Savunma’nın başarısı, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayinde kat ettiği ilerlemenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Şirketin yüksek üretim kapasitesi ve ihracattaki başarısı, küresel pazarda rekabetçi bir konuma ulaşmasını sağladı.

SAHA EXPO 2024 Fuarı’nın ana sponsoru da olan ARCA Savunma, fuar kapsamında 2 milyar doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladı. (Sungurlu Gazetesi)