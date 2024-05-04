Türkiye'de son günlerde astral seyahat ve boyutlar arası kapılar konuşuluyor.

Dünyada bir çok boyut kapısı olduğu iddia ediliyor.

Boyut kapılarıyla ilgili efsaneler ve mitler birçok kültürde binlerce yıldır var.

Mısır, Mezopotamya ve Hindistan gibi uygarlıklara ait eski metinlerde farklı alemlere ve boyutlara açılan kapılardan bahsedilmektedir.

Çorum'un Laçin ilçesinde bulunan ve Milat'tan Önce 2. yüzyıl Hellenistik dönemi, komutan İkezios'a ait olduğu belirlenen Kapılıkaya Anıt Mezarı da halen gizemini koruyor.

Çorum’da bu kapı ile ilgili çeşitli rivayetler dönerken, kapının arkasında ne olduğunu tam olarak kimse bilmiyor.

İlginç olduğu kadar ürkütücü gizemi ile de merak uyandıran Kapılıkaya, her geçen gün vatandaşların daha da ilgisini çekmeye devam ediyor.