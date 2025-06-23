İş adamı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile Sinan Engin'in kızı Elif Engin'in Çorum'daki görkemli düğünü, iş, sanat ve spor camiasını bir araya getirdi.

İş adamı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile Sinan Engin'in kızı Elif Engin dünyaevine girdi. Çorum'daki Ahlatcı Metal Rafineri bahçesinde 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen düğün, ünlüler geçidine sahne oldu. İş, sanat ve spor camiasını bir araya getiren düğünde Aziz Yıldırım, Dursun Özbek, Acun Ilıcalı, Fatih Terim nikah şahitleri arasında yer aldı. Düğünde sahne alan Sibel Can ve Edis, şarkılarıyla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Amasya Merzifon Havalimanı'na gelen davetlilerin jetleri ise dikkat çekti. 20'den fazla özel jetin indiği Amasya Merzifon Havalimanı'ndaki apronlarda yoğunluk gün boyunca sürdü. Havalimanı önünde karşılanan davetliler, kara yoluyla Çorum'a giderek düğüne katıldı.