Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Okumuş, “Türkiye’nin dört bir yanından gelecek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız” dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından bu yıl Çorum’da gerçekleştirilecek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor.

Organizasyon öncesinde son hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız başkanlığında yapılan toplantıda, miting programı ve lojistik hazırlıklar ele alındı.

Toplantıya Çorum’daki hizmet kollarına bağlı şube başkanları da katıldı.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Fatih Okumuş, Çorum’un önemli bir güne ev sahipliği yapacağını belirterek, Türkiye’nin farklı illerinden gelecek katılımcıları en iyi şekilde ağırlamak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.