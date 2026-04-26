Ticaret ve Sanayi Odası Türk Sanat Müziği Korosu, kuruluşunun 25. yılını özel bir konserle kutladı.

Çeyrek asırlık sanat yolculuğunu geride bırakan koro, düzenlenen konserle Çorum’un kültür ve sanat hayatına katkılarını bir kez daha sahneye taşıdı.

Konserin şefliğini, koronun kurulduğu günden bu yana görev yapan Ecz. Enver Leblebicioğlu üstlendi. Özenle hazırlanan repertuvarın seslendirildiği gecede, Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserleri büyük beğeni topladı.

Yoğun katılımın olduğu konserde davetliler, eserlere zaman zaman eşlik ederek geceye coşku kattı.

Program sonunda Vali Ali Çalgan ve TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal tarafından koro şefi Enver Leblebicioğlu’na çiçek ve plaket takdim edildi.