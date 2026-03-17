Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Bir Damla Hayat" sloganıyla sürdürülen "Su Kuyusu" projesine Çorum'dan destek geldi.

Orhan Gazi Camii din görevlileri Osman Kılcı ve Hasan Özgün'ün gayretleri, erkek ve kadın cemaatin destekleriyle sadakayı cariye olması hasebiyle bu yıl da Etiyopya'da açılacak su kuyusu için bağışta bulundular.

Orhan Gazi Camii heyeti, topladıkları 158 bin TL bağışı Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesine teslim etti.

Hayırsever Orhan Gazi Camii heyetine teşekkür eden İl Müftüsü Şahin Yıldırım, mübarek Ramazan Ayı'nın Kadir Gecesi’nde yaptıkları bu güzel hayırla susuz kardeşlerimize umut olduklarını belirterek hayırlarının en güzel şekilde kabulü niyazında bulundu.