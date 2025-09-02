Çorum'da görücü usulüyle tanıştığı kızla evlilik hazırlığı yapan genç ve ailesi, gelin adayı ve yakınlarının kendilerini 4 milyon lira dolandırdığını iddia etti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde evlilik hayali kuran Taner, Hatice G. vasıtasıyla Edanaz ile tanıştı.

Yaklaşık 4 milyon lira değerinde altın, ziynet eşyasından olan Taner annesi Hanife ile birlikte Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına konuk oldu.

Damat adayı Taner, dolandırıcıların yakalanmasını ve paralarını geri iade etmesini istedi.

Bu arada Taner'e aracılık yapan Hatice G.'nin bir evlilik çetesi olduğu iddia edilirken, Hatice G.'nin kendilerini dolandırdığını iddia eden başka mağdurlar Osmancık Adliyesi önünde pankartla eylem yaptı ve Hatice G'den şikayetçi oldu.