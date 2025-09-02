AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın iş “yerini büyütmek için kamuya ait orman alanını gasp ettiği, dere yatağını kapatarak felakete davetiye çıkardığı” iddia edilen haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AK Parti İl Başkanlığı olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve kimsenin dokunulmazlığının olmadığını ifade eden Yakup Alar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yasalar herkese eşittir. CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın “kamuya ait orman alanını gasp ettiği, dere yatağını kapatarak felakete davetiye çıkardığı “iddiaları bir kısım yayın organları tarafından gündeme getirilmiştir.

Kimsenin dokunulmazlığı yoktur. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. AK Parti Çorum İl Başkanlığı olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çorum’un hakkını, doğasını ve geleceğini kimsenin heba etmesine izin vermeyeceğiz. Unutulmasın, hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir.”