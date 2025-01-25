Çorum Basketbol Yıldızları kulübünden Mehmet Akif Akınç Galatasaray alt yapı seçmelerine çağrıldı.

Geçtiğimiz hafta sonunda Kastamonu’da yapılan alt yapı milli takım oyuncuları tarama programına katılan Çorum Basketbol Yıldızlarıspor kulübü sporcularından aynı zamanda 23 Nisan ortaokulu öğrencisi 2012 doğumlu Mehmet Akif Akınç Galatasaray alt yapı antrenörü Burak Alyanak tarafından İstanbul’da Galatasaray alt yapı seçmelerine çağrıldı.

Bölge milli takım tarama programını izleyen Galatasaray Alt yapı antrenörü Burak Alyanak, Çorum Basketbol Yıldızları antrenörü Murat Çalışkan’ı arayarak 27 Ocak pazartesi günü İstanbul’da yapılacak Galatasaray alt yapı seçmelerine Mehmet Akif Akınç’ı davet etti.

Murat Çalışkan, Mehmet Akif Akınç’ın Galatasaray alt yapı hocasının dikkatini çektiğini belirterek ‘Alt yapı oyuncumuzun böyle bir davet alması son derece sevindirici. Büyük kulüplerin alt yapılarına ve milli takıma oyuncu yetiştirmek önçelikli hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz’ dedi.