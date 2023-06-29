FATİH BATTAR

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Çorumlu genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

Edinilen bilgilere İzmit’te yaşayan 34 yaşındaki Çorumlu Gözde V, erkek arkadaşı tarafından silahla öldürüldü.

İzmit’te arkadaşlarının haber alamadığı Gözde, erkek arkadaşının evinde ölü olarak bulundu.

İhbar üzerine polis ekipleri, belirtilen adreste çilingir yardımıyla kapıyı açtı.

Ekipler, Gözde V. ve erkek arkadaşını başlarından vurulmuş halde yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu.

Yapılan inceleme sonucu Hasan C.’nin sevgilisi Gözde V.’yi tabancayla başından vurup sonra da kendi başına sıkıp intihar ettiği belirlendi.

Çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÇORUM’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Bu arada talihsiz genç kızın cenazesi Çorum’a getirildi.

Genç kız Sungurlu’nun Gökçam köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.