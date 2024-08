Abdüssamet Uğurlu Avrupa Şampiyonası için bir adım kaldı.

Antalya’da yapılan Muay Thai Süper Lig yarı final müsabakalarında rakibini yenen Abdüssametet Uğurlu finale yükseldi.

Hafta sonunda Antalya’da yapılan Muay Thai Süper Lig müsabakalarında ringe çıkan Çorumlu milli sporcu Abdüssamet Uğurlu yarı final maçında Balıkesir’li rakibi Yunus Emre Öztürk’ü3-0 yenerek finale yükseldi.

Sports TV ekranlarından naklen yayın lanan maçta rakibini rahat bir oyunla finale yükselen Abdüssamet Uğurlu final müsabakasını kazanması halinde önümüzdeki yıl yapılacak olan Muay Thai Avrupa Şampiyonasında ay yıldızlı formayı giymeye hak kazanacak.

Yarı final maçını kazanarak finale yükselen Abdüssamet Uğurlu yeni hedefinin önce Avrupa Şampiyonasında milli formayı giymek sonrada Avrupa Şampiyonluğunu kazanmak olduğunu söyledi.

Uğurlu Kosova’da ekim ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına gitmek için önünde bir engel kaldığını belirterek bunu başaracağına inandığını söyledi.

Bugüne kadar 11 defe Türkiye Şampiyonluğu iki defa Süper Lig şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü, Avrupa Kupası Şampiyonluğu, Dünya Kupası ikinciliği, Dünya Kupası üçüncülüğü kazandığını belirten Abdüssamet Uğurlu hiç bir başarının tesadüfi olmadığını söyledi.

Katılacakları yarışmalara aylar öncesinden planlı ve programlı şekilde hazırlandıklarını belirten Abdüssamet Uğurlu ‘Yedi günümüz spor salonda geçiyor. Her gün daha fazla çalışarak kendimi geliştirip Türk sporunu zirveye taşımak istiyorum. Her çalışmada daha iyiye giderek zirveye çıkmak istiyorum. Bu hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Amacım yurt dışında ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek ay yıldızlı bayrağımızı gönlere çektirmek İstiklal Marşımızı söyletmek istiyorum.

Beni bu noktaya gelmemde her zaman yanımda olan antrenörüm Aydın Fırat hocama, maddi ve manevi destek veren Teknik Ateş Firması sahibi Ahmut Uzunoğlu’na ve Kadercim Spor Salonu sahibi Kadar Dokgöz’e çok teşekkür ediyorim’ dedi.

Uğurlu finalde karşılaşacağı rakiplerinin önümüzdeki günlerde yapılacak müsabakalar sonunda belli olacağını söyledi.

Lig finalinde yapacağı maçı kazanması halinde ise Avrupa Şampiyonasında milli takımda yer alacağını belirten Abdussamet Uğurlu tek düşüncesinin bu olduğunu söyledi.