Özdenur Özmez’den büyük bir başarı daha. Özmez iki yaş küçük olmasına rağmen doktor raporu ile katıldığı U 17 Dünya Güreş Şampiyonasında bronz madalya kazanmayı başardı.

U 15 kategorisinde Avrupa Şampiyonluğunu kazanan Belediye İskilipspor güreşcisi Özdenur Özmez Ürdün’de yapılan U 17 Dürya Kadınlar Güreş Şampiyonasında 61 kiloda milli mayoyu giydi.

Özmez şanssız bir kura çekti ve ilk turda Pan American Şampiyonu Amerikalı güreşci Taina R. Fernandez ile karşılaştı.

Ön eleme maçında rakibine yenildi ve onun finale yükselmesini bekledi.

Başarılı güreşinin finale yükselerek Dünya Şampiyonu olmasının ardından peresaj hakkı kazandı.

İlk repesaf maçında Avrupa ikinci ve Dünya üçüncüsü tecrübeli rakibi Macaristan’dan Eda Balazs’yi zorlu bir mücadele sonunda 5-2 yenerek bronz madalya için mindere çıkmaya hak kazandı.

Madalya maçında Kazakistan’dan Zhaidar Mukat’ı sayı vermeden 4-0 yenen Özdenuz Özmez büyük bir başarıya daha imza attı.

Belediye İskilipspor Güreş Antrenörü Adem Uysal yaşı küçük olmasına karşın doktor raporu ile Dünya Şampiyonasında milli mayoyu giyen Özdenur Özmez’in bu başarısı ile gurur duyduklarını belirterek ‘Onun önünde bu kategoride iki yılı daha var. İnanıyorumki bu kazandığı tecrübeler ile önümüzdeki yıllarda Dünya Şampiyonluğu madalyası ile hem kulü.bümüzü hem ülkemizi başarı ile temsil edecektir. Destek veren dua eden herkese çok teşekkür ediyorum’ dedi.