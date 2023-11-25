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"Uluslararası Aşçılar Şampiyonası"nda Çorum’u temsil eden Şef Aylin Memik, altın madalyanın sahibi oldu.

İstanbul Fuar Merkezi, 23-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenen "Uluslararası Aşçılar Şampiyonası"na ev sahipliği yapıyor.

Çorumlu Şef Aylin Memik'in yaptığı Hitit ekmekleri ziyaretçilerden ilgi gördü.

Hitit ekmeğiyle altın madalyanın sahibi olan Şef Memik, Çorum’un lezzetlerini dünyaya tanıttığı için gurur duyduğunu söyledi.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay da katıldığı yemek yarışmasında Çorum'un yemek kültürünü tanıtan ekmekleri ile birinci olan Memik'i tebrik etti.