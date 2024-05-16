Çorum'da bulunan Alaca Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi tarafından kurulan "Paradoks" takımının Teknofest’e kabul edilen “Piri Reis” insansız Deniz altı aracı üretim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İnsansız sualtı araçları yarışmasına katılan Paradoks Takımı, Türkiye'nin savunma yeteneklerini güçlendirmek amacıyla Piri Reis adında yerli ve milli bir insansız sualtı aracı geliştirmeye odaklandı. Takımın titiz çalışmaları ve disiplinli planlamasıyla proje, beklenenin ötesinde ilerleme kaydetti.

Ekibin çeşitli zorluklarla karşılaşmasına rağmen motivasyonlarını korumaları ve yerel kaynakları kullanarak projeyi sürdürmeleri dikkat çekti.

Alaca Bilim Sanat Merkezi'ndeki imkanlar da prototipin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Takım üyeleri, gelecekte de aynı kararlılıkla ilerleyeceklerine inanıyorlar. Bu proje, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda öğrenme ve gelişme fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Sürdürülen çalışmalar hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan takım kaptanı Seyit Taha Güler, "Paradoks takımı olarak Teknofest su altı sistemleri Yarışması'na katılıyoruz. Bu heyecanla "Piri Reis" projemizi tanıtmak istiyorum. Bu proje, Türkiye'nin savunma yeteneklerine katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir insansız sualtı aracıdır. "Piri Reis" projesi, Alaca Bilim Sanat Merkezi Müdürü Yunus Şahin ve okulumuzun değerli fizik öğretmeni Esra Bağran liderliğinde geliştirilmiştir. 2 motorla aşağı-yukarı ve 2 motorla sağ-sol hareketlerini sağlayan toplam 4 motoru, birden fazla sensör ve kamera yardımıyla çevre analizi yapabilme özelliği ve üstünde bulunan ateşleme mekanizması ile dikkat çekmektedir. Takım olarak, projemizi sürekli olarak geliştirme ve yenilikçi çözümler üretme konusunda kararlıyız. Gelecekte "Piri Reis" gibi başka projelere de imza atmayı hedefliyoruz. Bu yarışma, takım ruhumuzu ve birlikte çalışma yeteneklerimizi sergilemek için önemli bir fırsattır. Takımımızın başarıya olan inancı tamdır. Okulumuzu ve şehrimizi Teknofest Yarışması'nda en iyi şekilde temsil edeceğimizden eminiz" şeklinde konuştu.