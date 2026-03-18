Çorumlu ünlü şef Aylin Memik, Sahrap Soysal'la Ramazan Mutfağı'nın konuğu oldu. Programda Çorum'a özgü yemekler yapan Memik, keyifli geçen yayında yine farkını ortaya koydu.

Ramazan boyunca NOW ekranlarında yayınlanan Sahrap Soysal'la Ramazan Mutfağı'nın konuğu Çorumlu şef Aylin Memik'ti.

Memik, kendi yaptığı sıkma tarhanadan çorba, Tava Mayalısı, Sac mayalısı, leblebi unu kurabiyesi, Gül baklava, İstiridye Tatlısı, pırasa ve soğan dolmasının yer aldığı menüyle Ramazan Mutfağı'nı renklendirdi.

Sahrap Soysal, programın açılışında Aylin Memik'i 'Çorum mutfağının tanıtım elçisi' olarak tanıttı.

Programda Çorum ziyaretlerinden bahseden Soysal, Çorum'un zengin mutfağından övgülerle bahsetti.

Aylin Memik'in ise yıllardır Çorum mutfağının tanıtımına katkı sağlayan önemli bir elçi olduğunu anlatan Soysal, "Soframızı Çorum lezzetleriyle donattık. Biz onu çok seviyoruz." dedi.