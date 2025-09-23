Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Yaylabaşı ve Gökdere köyü sınırlarında yer alan 1.470 metre rakımlı Çaldığı Takımı mevkiinde yapım çalışmaları devam eden Rüzgâr Enerji Santrali inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Duman, ziyarette firma yetkilisi Rıdvan Övündür ile bir süre görüşerek, santralde sürdürülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

Kaymakam Duman, temiz ve yenilenebilir enerjinin önemi üzerinde durarak, enerji üretimine katkı sağlayacak böylesine önemli bir tesisin Osmancık’a kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.