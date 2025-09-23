Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Işığın Hikayesi: Antik Çağdan Günümüze Aydınlatma Sanatı” isimli serginin açılışı gerçekleştirildi.

Geçmişten günümüze aydınlatma kültürünü ve ışığın serüvenini gözler önüne serginin açılışına Vali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, arkeologlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

102 MÜZEDE SERGİ DÜZENLENDİ

Programın açılış konuşmasını yapan Müze Müdür Metin Çakar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyetin 102.yılına özel 102 müzede sergi hazırlanması için talimat verdiğini belirterek, bu kapsamda Türkiye’de 350-400’e yakın müze olmasına rağmen 102 müzeye sergi açılması hususunda görev yazısı geldiğini ve seçilenlerden birinin de Çorum Müzesi olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çakar, bu kapsamda Boğazköy’de demirin serüvenini, Çorum’da ise ışığın hikayesini konu alan bir sergi seçtiklerini söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ise sergide yer alan eserler hakkında bilgi verdi.

Bektaş, antik dönemden bugüne ışığın ve aydınlatma sanatının gelişimini anlatan birbirinden değerli eserleri görmek isteyen tüm Çorumluları müzeye davet etti.

Bektaş serginin 23 Eylül’e kadar açık olacağını ifade etti.

Vali Ali Çalgan ise konuşmasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Hattuşa ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımı hatırlattı.

Bakan Ersoy’un; ‘Göbeklitepe’yi istediğimiz ölçekte tanıttık. Sıra şimdi Hattuşa’ şeklinde bir paylaşım yaptığını hatırlan Vali Çalgan, “İnşallah bu sözleri yerine getirecek. Geçtiğimiz günlerde Hattuşa’da, Alacahöyük’te birkaç örenyerimizi gezdik. Çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu

Konuşmaların ardından sergi açılışı yapıldı. Vali Çalgan ve protokol üyeleri sergiyi gezerek Müze Müdür Metin Çakar’dan sergide yer alan eserler hakkında bilgi aldı.