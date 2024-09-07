Çorum’un Laçin İlçesine bağlı Gökgözler Köyü’nün geleneksel keşkek şenliğine ünlü sanatçılar katılacak.

Bu yıl 8 Eylül Pazar günü 7.si düzenlenecek olan Gökgözler Köyü Keşkek Şenliği, ünlü sanatçıların katılımıyla unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Hüseyin Uğurlu, türkülere hayat veren eşsiz performansıyla şenliğe katılacak. Son dönemin parlayan yıldızlarından Havva Öğüt de sahnede yer alacak.

Ezgi Ceyhan’ın sunuculuğunu yapacağı şenlikte, Çorum'un sevilen yerel sanatçıları Rasim Kopar, Nergis Ay ve Çiçek Erdemir de sahne alarak katılımcılara müzik ziyafeti sunacak.

Şenlikle ilgili açıklama yapan Gökgözler Köyü Muhtarı Mutlu Ünal, "8 Eylül'de gerçekleşecek şenliğimize herkes davetlidir" diyerek tüm halkı etkinliğe katılmaya çağırdı.