CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Feza Piroğlu Ünaldı ile birlikte Çorum’un yaşayan efsanesi Dr. Rifat Patır’ı ziyaret etti.

100 yaşını aşkın yaşamı boyunca pek çok ilke imza atan ve Çorum halkı tarafından sevgiyle anılan Dr. Patır, bu özel ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beraberinde İl Başkan Yardımcısı Feza Piroğlu Ünaldı ile birlikte, geçmişte CHP İl Başkanlığı görevinde de bulunan Dr. Rifat Patır’ı bağ evinde ziyaret eden Dinçer Solmaz, “100 yaşını deviren başkanımızla eski günleri yad ederek tecrübelerinden faydalandık. Kendisine nice sağlıklı yıllar diliyorum” dedi.

1949 yılında başladığı doktorluk hayatı boyunca insanlara şifa dağıtan ve Çorum halkı tarafından çok sevilen Rıfat Patır’ın ismi Çorum’da bir sokağa verilmiş, ayrıca adına belgesel çekilmişti.

Çorum’un yaşayan kültür değerleri arasında yer alan Rıfat Patır, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve İl Başkan Yardımcısı Feza Piroğlu Ünaldı ile bir süre sohbet ederek, geçmiş günleri yad etti.

Patır, nazik ziyaretlerinden dolayı Solmaz ve Ünaldı’ya teşekkür etti.