Çorum’da 27 aydır Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Cemil Çağlar, Çorum’da Milli Eğitim Müdürü olarak atanması nedeni ile bir veda mesajı yayınladı. Çağlar Çorum’da yine beraber olacaklarını ve ülkemiz ve Çorum’un geleceği olan gençler için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Çağlar, Spor İl Müdürlüğü sosyal medyasından yayınladığı veda mesajında şurları söyledi: ‘İlimizin gençliğine ve sporuna katkı sunmak ve mefkuremizin devamı yolunda 27 aydır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yaptım.

Bu zaman zarfında İl Müdürlüğümüzde her anımız gençlerimiz ve sporun gelişimi için dolu dolu geçti. Bizleri sürekli destekleyen, motive eden, Gençlik ve Spor Bakanlarımıza, Bakanlık Bürokratlarımıza, hem maddi hem manevi destekleriyle her zaman yanımızda olan Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.

Birlikte yol yürüdüğümüz bütün mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu yolda hemhal olduğumuz Federasyon İl temsilcilerine, hakemlerimize, spor taban birliklerimize, kulüplerimize şükranlarımı sunuyorum.

Çalıştığımız zaman zarfında her zaman bizlerin yanında olan basın mensuplarımız her daim kalbimizin müstesna köşesinde yerlerini almıştır. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Basınımızın güzide çalışanlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Bundan sonra yine Çorum'dayız, yine beraberiz ve hep birlikte ülkemizin ve Çorum'un geleceği olan gençlerimiz için çalışmaya, üretmeye ve onlar için ter dökmeye devam edeceğiz. Şimdilik, Genç kalın, sporla kalın, Hoşça kalın…