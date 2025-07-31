Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan dış ticaret verilerine göre, Çorum’da Haziran ayında ihracat 144,6 milyon dolar, ithalat 191,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen aya göre ihracatta ciddi bir düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolar, ithalat %15,2 artarak 28 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleşti.



OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE İHRACAT %4,1, İTHALAT %7,2 ARTTI



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 artarak 131 milyar 408 milyon dolar, ithalat %7,2 artarak 180 milyar 845 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çorum’da Haziran ayında ihracat 144,6 milyon dolar, ithalat 191,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında ihracat 388,8 milyon dolar, ithalat ise 342,8 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Geçen aya göre ciddi bir düşüş yaşandı.

HAZİRAN AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %8,1, İTHALAT %16,9 ARTTI



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Haziran ayında %8,1 artarak 17 milyar 532 milyon dolardan, 18 milyar 955 milyon dolara yükseldi.



Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %16,9 artarak 19 milyar 285 milyon dolardan, 22 milyar 544 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Haziran ayında 3 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %12,7 artarak 41 milyar 499 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %84,1 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI HAZİRAN AYINDA %38,8 ARTTI



Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %38,8 artarak 5 milyar 889 milyon dolardan, 8 milyar 173 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Haziran ayında %76,4 iken, 2025 Haziran ayında %71,5 oldu.