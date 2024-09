Çorum’da özel sektör bünyesinde bulunan ilk Mesleki Eğitim Merkezi, Ahlatcı Holding tarafından açıldı.

Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi için işbirliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törende Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından işbirliği protokolü imzalandı.

Törende konuşan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Mesleki Eğitim Merkezlerinin, öğrencilerin başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ve ülkemizin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasına sağlayacağı katkılar açısından önemli olduğunu belirterek, bu açıdan Çorum’da Mesleki Eğitim Merkezlerinin sayılarının arttırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çorum’da 17 adet Mesleki Eğitim Merkezi bulunduğunu ancak, iş birliği protokolünü imzaladıkları Ahlatcı Kuyumculuk Eğitim Merkezi’nin özel sektör bünyesinde şehirde açılacak olan ilk mesleki eğitim merkezi olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, bu merkezin açılması yönünde imkan ve mekan sağlayan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya mesleki eğitime vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ise konuşmasına yepyeni ve farklı bir projeyle, tarihi bir sorumluluğu yerine getirmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek başladı.

Protokolünü imzalayacakları bu projenin iki temel amaca hizmet ettiğini kaydeden Ahmet Ahlatcı, “Ülkemizdeki ara eleman ihtiyacını karşılayarak istihdama katkı sağlamak, ikincisi ve belki de en önemlisi Anadolu topraklarının temel taşı, ekonomi çarkının vazgeçilmez dişlisi, yok olmaya yüz tutan zanaatkarlığı tekrar gün ışığına çıkarmak. Bir zanaat dalı olan kuyumculuğu, şanslı meslek gruplarından biri olarak söyleyebiliriz. Anadolu’nun bilinen en eski mesleklerinden olan kuyumculuğun tarihi yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Bu kadar köklü geçmişi olan bu meslek grubu, yapılan ürüne gösterilen rağbetin düşmesi ya da fabrikasyon üretimlerin artması gibi pek çok nedenle günümüzde neredeyse yok olmakla karşı karşıyadır.

‘GENÇLERE YAPILAN HER YATIRIM, GELECEĞE YAPILAN EN KIYMETLİ YATIRIMDIR’

Bir mıhlama sanatı olan kuyumculukta, zanaatkâr, takının mücevhere dönüşmesini sağlar. Pek çok zanaat dalında olduğu gibi geçmiş dönemde Anadolu’da kuyumculuk, usta-çırak ilişkisi ile yürütülmüştür. Günümüzde ise, gençlerimizin lise ve meslek yüksekokullarında kuyumculuk üzerine eğitim alması mümkün hale gelmiştir.

Tam da bu noktada, Ahlatcı Holding olarak gençlere yapılan her yatırımın, aslında geleceğe yapılan en kıymetli yatırım olduğunun farkındayız ve kuyumculuk zanaatının gelecek nesillere aktarılacağı Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezimiz ile gençlerimize yapacağımız yeni yatırımımızın heyecanı içerisindeyiz. Gençlerimiz için, eğitim, sanat, spor ve mesleki alanlarda, onların gelişimlerine yapılacak her katkı, hem onların kişisel başarılarını artıracak hem de ülkemizin rekabet gücünü ve toplumsal refahını güçlendirecektir. Bugün gençlerimize sunacağımız her fırsat, geleceğin liderlerini, sanatçılarını ve bilim insanlarını yetiştirecek; bu sayede, hem ülkemizin geleceği güvence altına alınacak hem de dünya sahnesinde daha güçlü bir konuma sahip olacağız. Bu anlamlı projeyi, tarihimizin izlerini geleceğe taşımak ve bu köklü zanaatı, modern eğitimle buluşturmak adına önemli bir adım olarak görmekteyiz” dedi.

-GENÇLERE İSTİHDAM GÜVENCESİ VE PARLAK BİR GELECEK SUNAN KAPI-

Bu merkezin, yalnızca bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda gençlerimize istihdam güvencesi ve parlak bir gelecek sunan bir kapı olacağının altını çizen Ahlatcı,

“Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirdiğimiz bu proje ile gençlerimiz, hem meslek lisesi diplomasını almaya hak kazanacak hem de kuyumculuk ve takı ustası olarak geniş bir yelpazede iş imkanları yakalama fırsatı elde edeceklerdir. Bu projenin en önemli katma değeri ve çıktısı, kuyumculuk sektörünün nitelikli insan kaynağı kazanacak olmasıdır. Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezimizde eğitim almaya hak kazanacak 100 erkek ve 50 kız öğrenci, mezuniyet sonrasında istihdam edilecek olmanın yanında pek çok ayrıcalıklara da sahip olacaktır. Merkezimizde eğitim görecek 9-10 ve 11.sınıf öğrencilerine asgari ücretin üçte biri, 12’nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yarısı kadar öğrenim desteği sağlayacağız. Eğitimini başarı ile bitiren öğrencilerimize Kuyumculuk ve Takı Ustalığı Belgesi ile Meslek Lisesi Diploması vereceğiz. Yine mezuniyet sonrası Ahlatcı Metal Rafineri’de istihdam edilecek erkek çalışanlara bedelli askerlik ödemesi ve kadın çalışanlara da çeyiz desteği sağlayacağız. Kuyumculuk, binlerce yıllık bir geçmişe sahip kadim bir zanaat. Bizler, bu mesleği teknoloji ve çağdaş eğitimle harmanlayarak yeni nesillerin ellerine teslim etmek istiyoruz. Buradan mezun olan her bir öğrencimiz, sadece birer meslek sahibi değil, aynı zamanda bu mesleği yapan ataları gibi kültürel miras elçileri olarak tarihi bir misyon ile bu bayrağı gelecek nesillere taşıyacaklardır. Bu projenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Bakanlığımıza, Çorum Valiliğimize, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Geleceğin ustalarını yetiştirmek için hep birlikte çıktığımız bu yolda, her bir gencimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum. Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezimizin hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilere başarı dolu bir gelecek temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolünü Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar imzaladı.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ HAKKINDA

Ahlatcı Holding bünyesindeki altın rafinerisi binasının içinde Ahlatcı Holding tarafından gerekli tadilatlar yapılarak Mesleki Eğitim Merkezi açılmaya uygun hale getirilen alan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi.

Açılması planlanan Mesleki Eğitim Merkezi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi bir kurum olacak ve merkezde Mesleki Kuyumculuk Teknolojisi alanında eğitim verilecek. Diğer resmi kurumlardan farklı olarak özel sektörle iş birliği yapılarak destek alınan ve doğrudan istihdama yönelik bir kurum olacak.

Yapılan protokolle, Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim alanıyla ilgili temel yeterliliğe sahip öğrencilere eğitim verilecek.

Eğitim süresi 4 yıl olup, öğrenciler haftada bir gün yüz yüze eğitim alacak diğer günler ise Ahlatcı Holding bünyesindeki altın rafinerisinde beceri eğitimi yapacak. Öğrenciler işletmede yapacağı beceri eğitim karşılığında ücret alacak.

4 yıllık eğitim süresi sonunda başarılı olan öğrenciler lise diploması ve ustalık belgesi alarak mezun olacak. Mezun olacak öğrencilerin istekli olmaları durumunda tamamı Ahlatcı Holding tarafından yapılacak veya yaptırılacak mesleki bilgi ve beceri sınavlarında başarılı olmaları durumunda Ahlatcı Holding bünyesinde istihdam edilecek.