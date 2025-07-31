'Çorum’un kaybettiği nüfusun topraklarına geri çağrılmasını mümkün kılacağız'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi programa katılmak için Çorum’u ziyaret etti.

İlk olarak Sungurlu ilçesindeki savunma sanayisi alanında üretim yapan tesisleri ziyaret eden Bakan Kacır, daha sonra Çorum Valisi Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret eden Bakan Kacır partililerle bir araya geldi.

AK Parti Çorum İl Başkanlığında partililere seslenen Bakan Kacır, Türkiye gündemi ve yapılan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.



"Türkiye’nin sanayileşme tarihi maalesef adeta yarım bırakılmış hikayeler tarihine dönüşmüştü"

Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir yol katettiğini ifade eden Bakan Kacır, "Son dönemde olup bitenler, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde son 23 yılda savunma sanayisi alanında attığımız adımların ne kadar stratejik, ne kadar kıymetli olduğunu herkese bir kez daha gösterdi. Hamd olsun ki Türkiye gerçekten de son 23 yılda yerlilik oranını yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıkartarak, hava araçlarından, kara araçlarında, deniz platformlarında, uydu sistemlerinde, kritik ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kendi imkanlarıyla karşılayan ülke olmayı başararak çok büyük bir mesafe katetti. Türkiye 20. yüzyılda önemli bir havacılık ülkesi değildi. Maalesef Nuri Demirağ gibi, Feci Hürkuş gibi erken dönem sayılabilecek önemli girişimler o vakitlerde ikamete uğratılmış, Türkiye’nin sanayileşme tarihi maalesef adeta yarım bırakılmış hikayeler tarihine dönüşmüştü. Fakat 2000’li yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesiyle Türkiye milli teknoloji hamlesi yolculuğuna çıktı. Önlerindeki engelleri kaldırılan, önleri açılan Türk müteşşebisleri, Türk mühendisleri, Türk bilim insanları, Bayraktar, Akıncı, Anka, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, Kaan, Kızılelmayla Türk imzasını gökyüzüne attılar. Bu aziz milletimizin yeteneklerinin, kabiliyetinin ispatıdır. Bütün bunları çok daha ileri taşımayı amaçlıyoruz" dedi.



"Türk milletinin istiklali ve istikbali için Türk devletini güçlü kılmak zorundayız"

Türkiye’nin tehditlere karşı caydırıcılık gücünü geliştirmek için canla başla çalıştığını ifade eden Kacır, "Bu coğrafya adeta bir ateş çemberi. Kuzeyimizde savaş var, güneyimizde çatışmalar var, İsrail’in Filistin’de, Gazze’de dünyanın gözleri önünde bir soykırım uyguladığına maalesef şahitlik ediyoruz. Bütün bunları, adalet ve merhamet anlayışı içinde, insanlık değerleriyle, insanlığın hakettiği ölçülerle yönetebilecek bir küresel sistem yok. Dünyaya adalet taşıyabilen, dünyada merhameti hakim kılabilen bir dünya düzeni maalesef yok. Biz Türk milleti olarak güçlü olmak zorundayız. Türk milletinin istiklali ve istikbali için Türk devletini güçlü kılmak zorundayız. Mazlumların, masumların umudu olabilmek için Türkiye’yi daha güçlü hale getirmek zorundayız. Bunun için bir yandan hava savunma sistemlerimizi geliştiriyoruz, bir yandan füzelerimizin menzillerini uzatıyoruz ve hızlarını yükseltiyoruz. Türkiye’nin caydırıcılık seviyesini en ileri düzeylere taşımak için canla, başla gayret ediyoruz. İnşallah, nasıl bugüne kadar başarmışsak, bundan sonra da yeni başarılara hep birlikte imza atacağız" diye konuştu.

'Çorum’un kaybettiği nüfusun topraklarına geri çağrılmasını mümkün kılacağız'

Çorum’a yapılan sanayi yatırımlarıyla ilgili de konuşan Bakan Kacır, şu ifadelere yer verdi:

"Bu süreçte Çorum’un, Türkiye’nin sanayileşmesinde çok önemli bir yeri var. Bizler de son 23 yılda Çorum’daki sanayi altyapısına her zaman öncelik verdik. Çorum’da organize sanayi bölgelerimizin sayısını 4’e çıkarttık. OSB’lerde 8 bin ilave istihdam oluşturduk, istihdam edilen personel sayımız bugün 11 bini aştı. Kat lira kaynak sağladık. Şehrimizdeki yatırımlar için 812 teşvik belgesi düzenledik. 62 milyar lira yatırımın ve 16 bine yakın istihdamın yatırım teşvikleriyle önünü açtık. Önümüzdeki dönemde özellikle yerel kalkınma hamlesiyle Anadolu şehirlerinin yatırım kabiliyetini daha ileri seviyeye çıkartmayı amaçlıyoruz. Çorum’da gerçekleştirilecek döküm ürünleri, raylı sistemleri, likit yumurta, yumurta tozu ve iş makineleri üretimine yönelik yatırımlara yüzde 50 yatırım katkısı, yüzde 20 finansman desteği ki her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar faiz ya da kar payı desteği sunacağız. Sigorta pirimi iş veren paylarını 8 yıl, bu başlıklardaki yatırımlarda Bakanlık olarak biz karşılayacağız. İnanıyorum ki bu desteklerle, organize sanayi bölgelerinin altyapısına yapacağımız desteklerle Çorum’da üretimin yeniden hız kazanmasını ve Çorum’un kaybettiği nüfusun topraklarına geri çağrılmasını mümkün kılacağız. Bugüne dek Kalkınma Ajansımız ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi eliyle 300’den fazla projeye 1 milyar 100 milyon lira kaynak sağladık. Çorum’da attığımız bütün bu adımlar, Çorum gençlerinin Çorum’da istihdam edilmesi, yaşamlarını Çorum’da sürdürmesi için yeni projeleri hayata geçirmemize vesile oldu. İnşallah hep birlikte yapacak çok daha fazla işimiz var. Bu yolculukta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol ve dava arkadaşları olarak siz AK Parti teşkilatlarına, kıymetli kardeşlerimize güveniyoruz. Şimdi Türkiye’nin önünde yeni fırsatlar var, inşallah aydınlık yarınlar var. Terörsüz Türkiye’yi inşa ederek 81 şehrimizin tümünde yeni bir kalkınma hamlesini inşallah hep birlikte hayata geçireceğiz. Bu yolculukta inşallah Çorum da Anadolu’nun kalbindeki şehir olarak en nadide şekilde yerini alacaktır."