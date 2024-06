Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, turizm sezonunun başladığı bu günlerde Vakıf 19 Çorumlular Vakfı olarak kentin menfaatine olan düşünceleri her ayın başında kamuoyuyla paylaşma geleneği doğrultusunda Haziran ayı gündemini turizm olarak belirlediklerini ifade etti.

Çorum’un fiziki yapısı her türlü turizme uygun iken gerekli çalışmaların yapılmaması sonucunda maalesef gerekli turist ziyaretini alamadığını belirten Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, “Örnek olarak Polatlı Gordion yeni Unesco Mirası listesine girmesine rağmen binlerce ziyaretçi almaya başlamıştır. Bu durum bu ilçenin yetkililerinin birlikte çalışıp üretme kültürüne sahip olmalarından ve bütün tanıtımı bir plan dahilinde yürütmelerinden kaynaklanıyor. İlçelerde konaklama anlamında ki yetersizlik, hava alanı, hızlı tren, tanıtımda ki yetersizlikler ve tanıtımdan sorumlu kurumların yetersiz uygulamaları, sivil toplum örgütleri, meslek odalarının duyarsızlıkları maalesef turizm cenneti olabilecek ilimizin önündeki ciddi engellerdir. Bunlara liyakatsiz atamaları da eklemek gerekir. Tanıtımla ilgili kurumlar daha fazla gayret göstermek zorundadır. İlin bu konuda geri kalması sadece kişilerin başarısızlığı olarak sonuçlanmıyor. Kent bu konudaki gelir kaynaklarından mahrum ediliyor ve bu tüm Çorum ekonomik hayatına etki ediyor” dedi.

Çorum’da yaşayanların kendi sahip oldukları kültürel zenginlikleri yeterince tanıtamadıklarını ve bu zenginliği ekonomik bir faydaya dönüştüremediklerinin altını çizen Bilan, “Defalarca dile getirmemize rağmen bu kentte bir turizm eylem planı hazırlığı yapılmadı, yol haritası çıkarılmadı, turizm alanında daha önceki dönemlerde ki turizm il müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda hiçbir ilerleme yok. Acilen çabuk çözümlü ve hemen uygulanabilen kararların alınacağı geniş katılımlı bir stratejik turizm eylem planı yapılmalıdır. Turizm önceliklerine çare ve kaynak üretilmelidir. Bu eylem planı yapılırken her görüşten insan ve kuruluşlar yer almalı ve ortak akıl yolu ile görüşler alınmalıdır. Kent Konseyi toplantılarında farklı görüşlerin ifade edileceği ortamlar hazırlanmalıdır. Bir sıkıntı da Çorum tanıtımı yapıyormuş gibi yapıp kendi tanıtımlarını yapmaya çalışan akademisyen, sanatçı ve bürokratların kurumlar üzerinde kurdukları baskı ve yanlış yönlendirmeden bir an önce kurtulmak Çorum ilinin tanıtımı ve gelişmesinde çok değerli olacaktır. Çorumlu birçok sanatçı var ve kendi dallarında uzmanlar bu kişilerinde kentimize kendi organizasyonları ile gelebilmelerini sağlamak çeşitliliği artıracak ve ilimizin Çok daha fazla kişi tarafından tanınmasını sağlayacaktır. Gönüllü olarak Çorum ilini tanıtmaya çalışan her sanatçı bizim için çok değerlidir. Özellikle de gurbette yaşayıp kendi imkanlarıyla bunu yapıyorsa daha da değerlidir. Son konser için geldiğimizde Devlet Tiyatro Salonunun bakımsız hali beni çok üzdü. Sahne parkelerini zımparalayıp bir vernik çekmek, sahne perdelerini temizletmek koltukların bakımını yaptırmak bu kadar zor bir iş olmasa gerek. Bu salonun diğer eksiklikleri de gözden geçirilmelidir. Vakıf 19 olarak yaptığımız çalışmalarda ciddi anlamda desteği Çorum Belediyesi ve Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşkın’dan, Hitit Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve samimi olarak gönüllü katkı veren akademisyen dostlarımızdan ve ilimizin bazı iş insanlarından alıyoruz. En son programımızda bizlere destek veren Kültür Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Gökhan Yazgı Beyefendiye de teşekkür ediyorum. Çorum kültürel etkinliklerine tüm vekillerimizi bizzat davet ediyoruz. Davetlerimizde bizi yalnız bırakmayan ve Ankara’da ki belediye başkanlıkları ile yürüttüğümüz etkinliklere ciddi destek veren Milletvekilimiz Sayın Mehmet Tahtasız’a da teşekkür ediyorum. Bundan sonra ilimizde turizmin gelişmesi için samimi olarak elini taşın altına koyan kişilerin katkılarını sizlerle paylaşacağım. Destek veriyormuş gibi davrananları ve bu kentin turizm gelirlerinin önünde büyük bir engel olanları da Çorum ilinde yaşayan insanların vicdanlarına havale edeceğim. Bu arada Çorum kültürel yaşamı için ciddi çalışmalar yürüten, açılan meydanlar, gezilecek alanlar, Çorum içinde ziyaret edilecek Kent Müzesi gibi yerlerin restore edilmesi farklı objeli müzelerin açılması çalışmalarına hız verilmesini çok değerli buluyorum. Tüm Çorumluları da üzerinde yaşadıkları toprak altında ki hazineye ve turizm sektörüne sahip çıkmaya davet ediyorum. Yerel gazetelerde boy boy düğünlerde şahitlik fotoğraflar görmek yerine turizm konusunda somut adımlar ve icraatlar görmek en büyük temennimizdir. Turizm Çorum için en önemli gelir kaynağıdır” diyerek açıklamasını tamamladı.