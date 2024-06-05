Çorum’un 60 bin nüfuslu en büyük mahallesi olan Ulukavak Mahallesi’ne yapılan yeni Aile Sağlık Ocağı’nda sona gelindi.

2 yıl önce çürük raporu bulunan hem tehlike arz etmesi, hem de mahallenin ihtiyaçlarına cevap veremediği için yenilenmesine karar verilen Ulukavak Sağlık Ocağı bu yaz ayında mahalle halkına hizmet vermeye başlayacak.

Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, yapımı devam eden Sağlık Ocağı inşaatını gezerek yüklenici firmadan bilgi aldı.

İLÇE DEVLET HASTANESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE

Hastane gibi sağlık ocağı olduğunu belirten Aşgın;

“Sağlık Ocağının ötesinde bir yer olmuş burası. Gerçekten neredeyse İlçe Devlet Hastanesi büyüklüğünde bir sağlık ocağı. Sigara Bıraktırma Odası’ndan, gebelik takibine kadar, mamografi cihazından diş sağlığı ile ilgili ünitelere kadar bir çok üniteyi bünyesinde barındıran ve bu bölgeye uzun yıllar hizmet verecek sağlık ocağımız bu yaz ayında hizmet vermeye başlayacak.” dedi.