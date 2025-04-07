Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Pazar denetimi uygulamalarının doğru olduğunu belirterek, “Ancak sayın başkan 6 yıldır görevdesiniz. Demek ki 6 yıldır pazarlara gitmiyorsunuz gezmiyorsunuz. Teşekkür ederiz. Sonuna kadar yanınızdayız. Çorum halkına kimse kötü mal satamaz. Toplumun sağlığı ile kimse oynayamaz. Bu konuda desteklerimiz açık. Ama haber vererek de Hal denetimine gidilmez. Pazarcılar konusunda asıl dikkat edilmesi gereken nokta kayıtsız ürün satışıdır. Hal’de sorun yok. Mersin’den çıkan tır Çorum Hal’ine haber verir ve gelene kadar da birçok ilde denetlenir. Pazarcıların Amasya bölgesinden getirdikleri sebze ve meyve denetleniyor mu? Daha önce orada bir kantar vardı zabıta duruyordu ve iyi kötü denetleniyordu. Artık denetlenmiyor. Halkın sağlığını korumak istiyorsak o bölgeyi de kontrol altına almamız lazım” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı soruşturma ile ilgili de değerlendirmede bulunan Tuncay Yılmaz, “Biz Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasına asla karşı değiliz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de belediye başkanları da yargılanabilir. Bağımsız yargılar devreye girer araştırmalar yapılır, Ekrem İmamoğlu da yargılanabilir. CHP ve gençler adalet istiyor. Yargının bağımsızlığını bizde istiyoruz. Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Suçlu olan kim varsa herkes kanun önünde eşit ve adil bir şekilde cevabını verir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında inşaat projelerinde veri usulsüzlüğü yapıldığı iddiaları konusuna da değinen Tuncay Yılmaz, devam eden inşaatlarla ilgili 11 sayfalık bir belgenin basın tarafından paylaşıldığını belirterek, “Bu belgeyi belediye hemen yalandı. Bu raporu Çorum Belediyesi mi hazırlamıştır? Hazırladıysak kendi raporumuzu neden yalanladık? Sadece beleyenin bilebileceği özel bilgileri birileri neden biliyor? Birde inşaatı devam eden binalar için bir inceleme sözkonusu. İnşaatı bitmiş içinde oturulan binaların durumu ne olacak. Bu şehrin zarar görmemesi adına, sektöre emek veren insanların zarar görmemesi adına otokontrolü elden bırakmadan gidiyoruz. İşini hakkıyla yapan müteahhitlerin de kamuoyuna malzeme yapılmasına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise belediyenin resmi kanallarından ilan edilmeyen hiçbir raporun belediyeye ait olmadığını belirterek, “Kim iddia ediyorsa iddiasını ispatlamakla yükümlüdür” dedi.