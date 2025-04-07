Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bir inşaat mühendisinin proje verilerinde usulsüzlük yaptığı iddiaları ilgili yaptığı açıklamada belediyenin açıklamalarının dışında yapılan açıklamalarda itibar edilmemesini istedi.

Belediye Meclisinin nisan ayı toplantısında konu hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Aşgın, “Çorum’da inşaat süreçleriyle ilgili kamuoyunda oluşan merakı gidermek ve sürecin geldiği noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, üniversite tarafından hazırlanan performans analiz raporlarının büyük bir kısmı tamamlanmış olup, şu ana kadar olumsuz bir sonuç bulunmamaktadır. Bildiğiniz üzere, Hitit Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen performans analizleri için 2 Nisan tarihine kadar bir süre tanımıştık. Bu süreçte titiz bir çalışma yürütüldü ve yapılaşma süreçlerinin güvenliği, mevzuata uygunluğu konusunda azami hassasiyet gösterildi. Son dönemde tarafımızca tespit edilen bazı hatalı işlemler üzerine, belediye olarak sürecin üzerine ivedilikle gittik ve gerekli tüm adımları attık. Hukuki, idari ve teknik süreçler, ilgili her bir kurum tarafından başlatılmış olup, belediyemiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir” dedi.

‘ÜNİVERSİTENİN HAZIRLADIĞI PERFORMANS

RAPORLARI BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI’

Yapı denetim kuruluşlarının da talebi üzerine, sürecin sağlıklı ilerlemesi amacıyla ilgili inşaatların geçici olarak durdurulduğunu ve üniversitenin hazırladığı performans raporlarının büyük ölçüde tamamlandığını ve kendilerine ulaştığını kaydeden Başkan Aşgın, “Şu ana kadar gelen raporlar binaların mevcut durumda güvenli olduğunu ve yıkılma riskinin söz konusu olmadığını ortaya koymaktadır. Henüz raporlanmamış az sayıda proje ile ilgili analizler devam etmekte olup, tamamlandığında bunlar da kamuoyuyla paylaşılacaktır.

‘OLUMLU RAPORLAR DOĞRULTUSUNDA,

DURDURMA KARARLARINI KALDIRIYORUZ’

Olumlu raporlar doğrultusunda, belediye olarak verdiğimiz durdurma kararlarını kaldırmış bulunuyoruz. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın aldığı durdurma tedbiri hâlâ yürürlüktedir. Sürecin hızlandırılması amacıyla belediye olarak gerekli girişimleri başlattık” ifadelerini kullandı.

‘DOĞRULUĞU TEYİT EDİLMEMİŞ BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMELİ’

Bu süreçte çeşitli spekülasyonların ve yanlış bilgilerin yayılabileceğinin farkında olduklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Belediye ve resmi kurumlar dışında yayılan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi son derece önemlidir. Vatandaşlarımızın güvenilir ve doğru bilgiye erişimini sağlamak adına, yalnızca yetkili mercilerin resmi açıklamalarına itibar edilmesi gerekmektedir. Belediye olarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini her şeyin önünde tuttuğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Süreci şeffaf bir şekilde yürütmeye devam edecek, tüm gelişmeleri kamuoyuyla düzenli olarak paylaşacağız. Hep birlikte Çorum’un daha güvenli ve sağlıklı bir şehir olması için çalışmaya devam edeceğiz. Meclis üyelerimizin de bu konuda bilinçli ve hazırlıklı olarak hareket etmelerini, vatandaşlarımıza doğru bilgiyi aktarmalarını rica ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.