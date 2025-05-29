Çorum heyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Ziyarette her iki bakanlıktan Çorum ve ilçe belediyelerinin tamamlanan, devam eden ve başlayacakları projelere destek sözü alındığı bilgisi paylaşıldı.

Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı, Av. Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ve ilçe belediye başkanları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek, projelere destek istediler.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor Bakanlığı ziyareti kapsamında, “Spor Kenti Çorum” vizyonuyla yürütülen projelere ilişkin destek talep ettiklerini belirterek, “Tamamladığımız, devam eden ve başlayacağımız projelerimize ilişkin Sayın Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’tan samimi bir ilgi ve destek sözü aldık. Taleplerimizin olumlu karşılanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la gerçekleştirilen görüşmeye de değinen Aşgın, “Şehrimizin çok daha estetik ve yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için büyük bir titizlikle hazırladığımız projelerimizi Sayın Bakanımızla istişare ettik. Kendilerinden destek sözü aldık. Çorum’umuz adına Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan projelere ilişkin taleplerin olumlu karşılandığını belirten Aşgın, “Çorum’umuz için hazırladığımız projeler Bakanlık nezdinde büyük takdir gördü. Taleplerimiz olumlu değerlendirildi. Önümüzdeki günlerde şehrimiz adına müjdeli haberleri paylaşacağız” dedi.

Aşgın, Çorum’un hem altyapı hem üstyapı yatırımlarıyla bölgesinde örnek bir şehir haline gelmesi için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.