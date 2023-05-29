MURAT KARASU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Kadeş Meydanı’nda Cumhur İttifakı seçim zaferini kutladı.

Meydan’da kurulan platformda konuşan AK Parti İl Başkanı Murat Günay Cumhur İttifakı olarak çok güzel bir zafere imza attıklarını belirterek; “Tüm Çorumlu hemşehrimizle teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçmeyi başardık. Cumhur İttifakı ile birlikte çok güzel bir zafere imza attık. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin.” şeklinde konuştu