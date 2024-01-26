31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Çorum Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Halil İbrahim Aşgın, seçim startını verdi.

Dün partililerle bir araya gelen Aşgın, bugün Cumhur İttifakı ortağı MHP’lilerle birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Aşgın’a AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, AK Parti ve MHP il yöneticileri eşlik etti.

Seçim startını Gülabibey Mahallesi’nden veren Aşgın, esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla bir araya geldi.

MAHALLEYE YAPILACAK PROJELERİ ANLATTI

Mahallenin sorunları ile ilgili Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli’den bilgi alan Aşgın, önümüzdeki dönemde mahalleye yapılması planlanan projeleri anlattı.

‘CUMHUR İTTİFAKI İLE ÇORUM KAZANACAK’

Aşgın gerçekleştirdiği ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; “Cumhur İttifakı ile Çorum kazanacak. Cumhur demek halk demek. Cumhur ile tevazu, samimiyet ve gayret kazanacak.” dedi