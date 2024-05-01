Çorum Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özkan Şanal, esnafın yaşadığı sorunları ve beklentileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a ileterek, sorunların çözümü noktasında artık somut adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından Merkez İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu ile Meslek Eğitimini Geliştirme Kurulu Toplantısı Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımı ile düzenlendi.

TESK Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yanı sıra 81 ilden birlik ve oda başkanları katıldı.

Toplantıda hazır bulunan Çorum Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özkan Şanal, Çorum’da esnafların yaşadığı sorunlar, sıkıntılar ve beklentileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a iletti. Toplantıyı ve Bakan Bolat ile yaptıkları görüşmeyi değerlendiren Özkan Şanal, “TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken öncülüğünde, Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ve bakanlık temsilcileri ile bakkal ve bayii esnafımızın sorunları ve çözüm önerilerini konuştuk.

Esnafımızın tüm sorunları öncelikle Perakende Yasası’nın biran önce hayata geçirilmesi, bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarının düşürülmesi, sigara kar marjları, ticari karta taksitlendirme, sigara firmasının kredi kartından aldığı komisyon bedeli, basit usul ve gerçek usul hadlerinin düşüklüğü, alış satış oranlarının yükseltilmesi, 7.200 günü dolduran Bağ-Kurlulara emeklilik hakkının verilmesi, zincir marketlerin mantar gibi çoğalmasına engel olunması ve sigarada harç bedellerinin düşürülmesi başlıca taleplerimiz olmuştur.

Ayrıca işyerini kapatmak zorunda kalan mağdur esnaflarımıza da yardım sandığı kurularak destek olunması, 6 ay hastane hizmetlerinden yaralanması, Bağ-Kur primlerinin ödenebilir bir düzeye çekilmesi, Esnaf Kefalet kredilerinin açılması, esnafa acil olarak uygun can suyu kredi desteği sağlanmasını istiyoruz” dedi.

Sorunları ve talepleri çok önemseyen Bakan Bolat’ın kendisine aktarılanları bizzat not aldığını ve ayrıca Çorum esnafına selamlarını ilettiğini vurgulayan Özkan Şanal, “Esnaflarımız adına önümüzdeki süreçte olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Bizlerde ilettiğimiz sorunların çözümü ve taleplerimizin karşılanması için takipçi olmaya devam edeceğiz. Esnafın ışığının sönmemesi için hükümetten somut adımlar atmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.