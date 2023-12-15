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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aralık ayının sonuna doğru 1. derece büyükşehirlerin adaylarımızı açıklamaya başlayacağız" dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazını kıldı.

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan yerel seçimlere değinerek, adaylar için tarih verdi.

"Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonunda açıklayacağız"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Adana İzmir büyükşehirlerin gerek milletvekilleri gerek teşkilat gerekse belediye başkanları ile toplantımızı yaptık. Onların temayüllerini aldık. Pazar günü 3 bölgenin de temayüllerini alacağız. Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bu arada bazı illerin adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday mesaisi

Siyaset arenasında yerel seçim hazırlıkları hız kazandı. Böylelikle partilerin aday belirleme sürecinde son viraja girildi.

AK Parti cephesinde ise hem aday belirleme hem de ittifak süreci devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonunu İstanbul'a ayırdı.

Parti teşkilatıyla görüşme yapması beklenen Erdoğan'ın İstanbul adayı için temayül yoklaması gerçekleştirecek.

İttifak görüşmeleri

AK Parti ve MHP heyetlerinin ittifak görüşmelerinin sonuncusu ise bu hafta sonu yapılacak.

Toplantının ardından, hazırlanan ittifak haritası genel başkanlara sunulacak.

Çalışmaya son şeklini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vermesi bekleniyor.

İki ismin, önümüzdeki hafta Ankara’da bir görüşme yapması planlanıyor.