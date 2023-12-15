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Çorum'un Dodurga ilçesinde Şehit Murat Alıcı Ortaokulu ve Dodurga İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan ve uzmanlık sınavını kazanarak uzman olan öğretmenler, öğrencilerine döner ikramında bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda yine aynı şekilde iki okulda uzman olan öğretmenler öğrencilerine döner ikramında bulunmuştu. Geleneğin bozulmadığı Şehit Murat Alıcı Ortaokulu ve Dodurga İmam Hatip Ortaokulu'nda uzmanlık sınavını kazanan 7 öğretmen bu yıl da öğrencilerine döner ikram etti.

Uzman olan öğretmenlerini tebrik eden öğrenciler de öğretmenlerine teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru da bu anlamlı etkinlikten dolayı uzman olan öğretmenleri kutlayarak meslek hayatlarında başarılar diledi.