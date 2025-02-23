Türkiye ile birlikte dünyaca bilinen ‘Afyon Haşhaşı’ ‘Anadolu’daki Bereket, Birikim ve Beceri’ mottosuyla tanıtılırken, sağlık, tarih ve lezzet anlamında Afyonkarahisar’ın en önemli değerlerinden birisi ‘haşhaş’ın Türk mutfağında damak çatlatan lezzetleri görsel bir şölen eşliğinde sergilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda ‘Anadolu’daki Bereket, Birikim ve Beceri’ mottosuyla hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi çerçevesinde Afyon Bereketi Haşhaş etkinliği gerçekleştirildi. Kentteki termal bir otelde yapılan etkinlikte haşhaşın dünyaca bilinen bir lezzet olduğu ve Türk mutfağındaki önemi katılımcılara anlatıldı.

Gerçekletirilen etkinliğin açılışında konuşan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kültürel ve gastronomik mirasıyla eşsiz bir zenginliğe sahip olan Afyonkarahisar’ın kendine has tadı ve besleyici özellikleriyle yetişen haşhaşın bu toprakların doğasıyla ve kültürüyle de derin bir bağ kurduğunu kaydetti. Vali Yiğitbaşı, "Bizler de bugün burada şehrimizin eşsiz mirasının bir parçası olan haşhaşın tarihsel ve kültürel önemini vurgulamak, bu değerimizi gelecek nesillere taşımak için bir araya geldik. Çünkü ‘Haşhaş’, yalnızca mutfağımızda yer alan bir ürün olmanın ötesinde, bizim için bir geçmişin, bir geleneğin, bir yaşam biçiminin ve bereketin sembolüdür. Bu etkinlik, Afyonkarahisar'ımızın gastronomik değerini tanıtmanın yanı sıra, aynı zamanda haşhaşın sağlık, tarih ve lezzet alanında sahip olduğu derin anlamı bir kez daha gözler önüne serecektir" dedi.



"Etkinlik ekonomik kalkınma ve turizm açısından büyük katkılar sağlayacak"

Tanıtımın ekonomik kalkınmanın da bir parçası olduğunu vurgulayan Vali Yiğitbaşı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki süreçte, Afyonkarahisar gastronomisinde katma değerli, inovatif ürünlerin geliştirilmesine yönelik büyük bir ivme kazanacağımıza inanıyorum. UNESCO tescilli mutfağımızın bu değerleri, coğrafi işaretler ile tescillenerek ülke genelinde hak ettiği yeri bulacaktır. Bu süreç, aynı zamanda hem ekonomik kalkınma hem de turizm açısından büyük katkılar sağlayacaktır.

Afyonkarahisar’ımızın, bu güzel etkinlik ile yeniden gastronomik mirasına sahip çıkacağını ve bu mirası geleceğe taşımak için önemli bir adım atacağını düşünüyorum. Hep birlikte, bu coğrafyanın eşsiz zenginliklerini, geleneksel tatları geleceğe taşımak adına el birliğiyle çalışacağımıza olan inancım tamdır."

Şef Ramazan Bingöl, Mahmut Dolmacı ve Ebru Baybara Demir’in de katıldığı etkinlikte haşhaş ile hazırlanan yöresel lezzetler katılımcılara tanıtıldı.