Muğla'nın Fethiye ilçesinde Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü.

Bölgede bulunan bir villada iddiaya göre eşini arayan Özcan A, havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı Akbaba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Girdiği villada 2 kişiyi daha yaraladı

Şüpheli Özcan A'nın başka bir villada ise isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi yaraladığı, yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Ormanlık alanda yakalandı

Olay yerine yakın bölgedeki ormanlık alana otomobilini bırakarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli, Foça Mahallesi'ndeki Çalış mevkiinde polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Ö.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.