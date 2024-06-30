Çorum Belediyesi, geçen sene Çomar Barajı havzasında bulunan ve atıl durumdaki arazisini değerlendirerek, “Lavanta Bahçesi” kurmuştu. Bahçe bu yıl da Çorumluların hizmetine sunulacak.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Lavanta Bahçesi'nin haftaya Cumartesi günü yeniden hizmete gireceğini duyurarak, bahçenin içerisinde ayrıca ada çayı ve altın otu bahçesi olduğunu da söyledi.

Bahçede "Minik Eller Toprakla Buluşuyor Projesi" kapsamında da çeşitli sebzelerin ekimi yapıldı.