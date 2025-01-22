Yıllardır Hitit Ayakkabı Firmasıyla Çorumlulara hizmet sunan ve aynı zamanda da Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanlığı görevini yürüten Cumhur Palabıyık, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Gerek esnaflığı, gerekse de başarıyla yürüttüğü oda başkanlığı görevi nedeniyle Çorum’da takdir edilen bir kişiliğe sahip olan Çiftçilikle de uğraşan Cumhur Palabıyık, 22 Şubat 2025 tarihinde yapılacak olan Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurulu’nda birlik başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Çorum hayvancılığını daha üst seviyelere çıkarmak için birçok proje hazırlığı içerisinde olduklarını anlatan Cumhur Palabıyık, genel kurulda seçilmesi halinde kazananın Çorum üreticisi olacağının altını çizdi.