Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dün evinde çarşafla ağzı kapatılarak darbedilen H.A, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan şüpheliler M.D, T.K, Y.A. ve C.Y, Uşak'ta yakalanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler M.D, T.K, Y.A ile C.Y'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

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1 KİŞİ TUTUKLANDI

Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Editör: Anadolu Ajansı