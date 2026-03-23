Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 44 ilin defterdarlıklarına atama yapıldı.

Bir süredir Çorum Defterdarlığı görevini vekaleten yürüten Erkan Ciğer de Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile bu göreve asaleten atandı.

Kararname ile, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Zonguldak illerinin defterdarları atandı.

