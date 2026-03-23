TMMOB Çorum Mimarlar Odası Başkanı Pınar Karakurt, eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi arazisinin özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösterdi.

“Eski Göğüs Hastanesi parselinin özelleştirilmesine izin vermek, köklü yeşil doku ve kentsel belleğin yok edilmesine izin vermek demektir” diyerek açıklamasına başlayan TMMOB Çorum Mimarlar Odası Başkanı Pınar Karakurt, “17.03.2026 tarihli resmi gazetede yayımlanan 11079 nolu karara göre özelleştirme kapsam ve programına alınanlar listesine göre Çorum ili Merkez ilçesi Yavruturna Mahallesi 776 ada 7 parselde yer alan eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin arsası taşınmaz özelleştirme programına alınmıştır. 11079 sayılı kararda, söz konusu alanların mülkiyetlerinin Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu belirtilerek, “Bu yapıların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine, özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanmasına, özelleştirmeden elde edilecek gelirin, giderler düşüldükten sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yenileme yatırımları ve yeni sağlık tesislerinin finansmanında kullanılmak üzere hazineye aktarılmasına karar verilmiştir.” Sağlık Bakanlığı’na tahsisli arsa için 2025 yılında Çorum Belediyesi tarafından plan tadilatı yapılmış, arsa ‘Sağlık Tesis Alanı’ olarak yeniden planlanmış ve yapım yılı itibariyle arsa içinde bulunan köklü ağaç dokusunun, yeşil dokunun, aynı zamanda kentsel hafızanın korunması hususunda plan notları eklenmiştir” dedi.

Resmi gazetede yayımlanan bu kararla birlikte, kamusal alanların korunması kapsamında, özelleştirme işlemi adı altında kamuya ait arazilerin özelleştirilmesinin, kentsel belleğin yok edilmesi, kamusal alanların niteliğinin ve planlama ilkelerinin bozulmasına yol açtığını kaydeden Pınar Karakurt, “Parsel bazında özelleştirmeler, parsel kullanımına getireceği nüfus ve trafik yükleri planlanmadan yapıldığından bütüncül planlama ilkelerine aykırıdır. Sağlık tesis alanı olarak planlanmış olan parselin özelleştirilmesi, sağlık tesisi fonksiyonunun kaldırılması, eşdeğer alan oluşturulmaması bölge halkının kolay ulaşımla sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamasına engel olacaktır. Parsele ait 1956 yılı görüntüsünde parsel ve yeşil dokudaki ilk yapılaşmalar görülmektedir. 2018 yılındaki görselde ise parselde bulunan yeşil dokunun bölgenin oksijen ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olduğu, köklü ve yoğun ağaç türüyle kentsel bir doku oluşturduğu görülmektedir. Yıllar içinde ağaç dokusu azalmasına rağmen hala büyük ve köklü bir yeşil dokuya sahip olan Çorum’un belleğinde yıllardır yer etmiş, kent belleğinin izlerini taşıyan Eski Göğüs Hastanesi parselinin özelleştirilmesinin halkın kullanım hakkını kısıtlayacağı ve kentsel kimliğe zarar vereceği aşikardır. Yaşam değerlerinin ve çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde korunması ve kullanılması, kamu yönetiminin, merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek mensuplarının, meslek kuruluşlarının ve ilgili tüm kesimlerin ülke adına ortak sorumluluğu olduğunu önemle vurguluyoruz.

Tarihsel, kültürel, doğal değerlerin korunması, kent ve planlama politikalarının kamu yararına geliştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması Devletin Anayasal ve temel görevlerinden olduğunu hatırlatıyor; kamu kaynaklarını özel sermayeye aktaran ve yaşam değerlerinin yok edilmesine neden olacak düzenlemenin iptali için çağrıda bulunuyoruz. Kamu yararına aykırı görülen özelleştirme ihaleleri ve plan değişiklikleri için gerekli başvuruları yapacağımızı değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz” diyerek açıklamasını tamamladı.

